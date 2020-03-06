إيران.. "كورونا" يصيب رئيس أطباء مركز "قم" للحجر الصحي

أعلنت جامعة "قم" للعلوم الصحية في إيران، الجمعة، إصابة "جواد خداداي"، رئيس أطباء مركز "قم" للحجر الصحي، بفيروس "كورونا".
وأفاد بيان صادر عن الجامعة، أن الدكتور خداداي، بذل جهدا في مكافحة الفيروس منذ اللحظة الأولى لانتشاره في البلاد.
وأشار إلى أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابته بالفيروس.
وأضاف أنه جرى نقل خداداي إلى الحجر الصحي بمستشفى "كامكار عرب نيا" في محافظة قم وسط إيران.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات بسبب "كورونا" إلى 107 والإصابات إلى 3513 في عموم البلاد.
وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر حتى اليوم في 85 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.
وأصاب الفيروس قرابة 100 ألف حول العالم توفي منهم أكثر من 3300 غالبيتهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وايطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض -