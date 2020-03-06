إيران.. "كورونا" يصيب رئيس أطباء مركز "قم" للحجر الصحي

06 مارس 2020 - 10:30 م

أعلنت جامعة "قم" للعلوم الصحية في إيران، الجمعة، إصابة "جواد خداداي"، رئيس أطباء مركز "قم" للحجر الصحي، بفيروس "كورونا".



وأفاد بيان صادر عن الجامعة، أن الدكتور خداداي، بذل جهدا في مكافحة الفيروس منذ اللحظة الأولى لانتشاره في البلاد.

وأشار إلى أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابته بالفيروس.

وأضاف أنه جرى نقل خداداي إلى الحجر الصحي بمستشفى "كامكار عرب نيا" في محافظة قم وسط إيران.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات بسبب "كورونا" إلى 107 والإصابات إلى 3513 في عموم البلاد.

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر حتى اليوم في 85 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.