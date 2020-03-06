كورونا.. العراق يحظر دخول رعايا 4 دول جديدة

06 مارس 2020 - 10:10 م

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، حظر دخول الوافدين من فرنسا وتركيا وإسبانيا ونيجيريا إلى البلاد في إطار إجراءات احترازية من فيروس "كورونا" المستجد.



جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم الخارجية، أحمد الصحاف، اطلعت عليه "الأناضول".



وقال الصحاف إنه "تم إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من تركيا وفرنسا وإسبانيا ونيجيريا؛ ليصبح عدد الدول المحظور دخول رعاياها إلى العراق 13 دولة".

وأضاف: "يُستثنى من قرار الحظر الوفود الدبلوماسية والرسمية".

وفي فبراير/شباط، حظرت السلطات العراقية دخول الوافدين من 9 دول هي الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين؛ في مسعى للحد من انتشار "كورونا" في البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة تعافي أول مصاب بالفيروس في البلاد.

وسجل العراق أول إصابة في 24 فبراير/شباط الماضي، في حين سُجلت أُولى الوفيات الأربعاء الماضي.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في العراق إلى 38 وعدد الوفيات إلى 3 حتى الجمعة.

وحتى إحصاءات الجمعة، انتشر "كورونا" في 94 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم.