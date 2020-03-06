الزمالك يقصي الترجي ويتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال

06 مارس 2020 - 11:00 م

حجز الزمالك المصري، الجمعة، أول بطاقات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم خسارته بهدف وحيد أمام الترجي التونسي.

جاء ذلك في مباراة أقيمت على الملعب الأولمبي برادس ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أشعل الترجي أجواء المواجهة بهدف مُبكر أحرزه المهاجم الجزائري بلال بن ساحة في الدقيقة الـ5؛ إثر ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد لمسة يد على المدافع محمود علاء داخل المنطقة المحظورة.

عقب الهدف، نجح الزمالك في تنظيم خطوطه الدفاعية، والاعتماد على المرتدات السريعة؛ ما أجبر لاعبي الترجي الرجوع إلى منتصف الملعب، وتدوير الكرة بحثا عن ثغرة يقترب من خلالها لمرمى محمد أبو جبل.

في الشوط الثاني، دخل الترجي بنية هجومية أكبر، ونجح في الدقائق الخمس الأولى من اختراق الجهة اليمنى لدفاع الزمالك عبر حمدو الهوني الذي مرر عرضية أبعدها الدفاع بنجاح.

وشهدت الدقيقة 48 هجمة خطيرة للترجي إثر تبادل جميل للكرة بين الهوني وابراهيما واتارا، لكن المدافع طارق حامد أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وسط اندفاع لاعبي الترجي نحو الهجوم، كاد الزمالك أن يتمكن من تسجيل هدف التعديل من هجمة مرتدة أنهاها أشرف بنشرقي بتسديدة قوية تصدى لها الحارس معز بن شريفية ببراعة.

الترجي رفع من وتيرة ضغطه وسيطر لاعبوه على مجريات اللقاء، واقترب من تسجيل هدف ثان لولا تألق الحارس أبو جبل في التصدي لتسديدة أطلقها الهواني.

مر الوقت ولم تتوقف محاولات لاعبي الترجي في سبيل إحراز هدف ثان يعبرون به للدور القادم، لكن الزمالك نجح في الصمود أمام هذه المحاولات، حتى إطلاق صافرة النهاية.

بهذه النتيجة، ضمن الزمالك موقعه بين الأربعة الكبار بفوزه بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف لهدفين، مستفيدا من فوزه في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف لهدف.

وسيلتقي الزمالك في الدور نصف نهائي مع المتأهل من مواجهة مازيمبي والرجاء الرياضي، السبت.

