  • الجمعة 06 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:02 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المملكة العربية السعودية

السعودية تطالب مواطنيها بهذا الأمر العاجل

المسجد بعد تحويله لمتحف

بالصور.. مسئول قطري يصدم الجميع بتحويل مسجد لحانة خمور

حريق هائل يلتهم مسجدًا أثريًا وعشرات المنازل بالدرب الأحمر

فيديو.. حريق هائل يلتهم مسجدًا أثريًا وعشرات المنازل بالدرب الأحمر

كيف يحمي البيت الأبيض «ترامب» ومساعديه من «كورونا»؟

كيف يحمي البيت الأبيض «ترامب» ومساعديه من «كورونا»؟

الطقس

عودة البرد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أكثر الأسئلة على «جوجل» حول فيروس كورونا

أكثر الأسئلة على «جوجل» حول فيروس كورونا

أرشيفية

إلغاء أو تأجيل المباريات.. الـ"كاف" يصدر بيانًا عاجلًا بشأن كورونا

ارشيفية

الإسلاميون وشيخ الأزهر.. صدام وانقسام

الترجي والزمالك

الترجي ينهي الشوط الأول بهدف وحيد في شباك الزمالك

سلالة جديدة من "كورنا"

الإعلان عن إصابة 100 ألف شخص بـ"كورونا"

"أوبك": مشاورات "أوبك+" ستستمر

مال وأعمال

منتجو النفط خارج «أوبك» يتفقون على تخفيض الإنتاج
منتجو النفط خارج «أوبك» يتفقون على تخفيض الإنتاج
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

كورونا تسبب في تراجع الطلب العالمي على النفط

#

"ترامب": متفائل بمشاورات سد النهضة

#

روسيا تخفض إنتاجها النفطي بأكثر من 200 ألف برميل يوميا

#

تراجع إنتاج "أوبك" لأدنى مستوى في 16 عاما

أعلن الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد بركيندو أن وزراء دول "أوبك+" اتفقوا على مواصلة المشاورات حول صفقة لخفض إنتاج النفط.

وقال بركيندو في ختام الاجتماع الوزاري لدول "أوبك+" في فيينا، اليوم الجمعة: "انتهى اللقاء، لكن المشاورات ستستمر. واتفقنا على مواصلتها حتى نتخذ قرارا".

وأضاف أن هناك توافقا عاما بين دول "أوبك" والدول النفطية من غير الأعضاء في المنظمة بشأن ضرورة المساهمة في استقرار سوق النفط العالمية، مضيفا أن كل الدول تقريبا من غير أعضاء "أوبك"، والمشاركة في الاتفاق، أيدت مقترح "أوبك" بتخفيض الإنتاج إضافيا بمقدار 1.5 مليون برميل في اليوم.

وأكد أن عددا من دول "أوبك+" ستواصل مناقشات غير رسمية، اليوم الجمعة، وأعرب عن تفاؤله بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق نهائيا.

تجدر الإشارة إلى أن وزراء الطاقة في دول "أوبك+" لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد القيود على إنتاج النفط.

وأفادت مصادر في فيينا بأنه تم إلغاء المؤتمر الصحفي الختامي لوزراء "أوبك+".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالفيديو.. زوج نانسي عجرم يهرب خارج البلاد
» أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه
» انتشار فرق فحص بأسوان بعد اكتشاف إصابات كورونا
» ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة
» الترجي يفتتح المباراة بتسجيل الهدف الأول في شباك الزمالك
» بالفيديو.. زئير جماهير الترجي يهز تونس
» تحذير عاجل من الصحة العالمية بسبب "كورونا"
» داعش يتبنى هجوم كابول بأفغانستان
» مصرع 9 لاعبين بينهم ابن عم نجل ليفربول في حادث مروع
» ورعب بين المصلين.. طعن إمام مسجد أثناء الصلاة بالسعودية
» الإعلان عن إصابة 100 ألف شخص بـ"كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:57 ص

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب