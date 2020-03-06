» بالفيديو.. زوج نانسي عجرم يهرب خارج البلاد

06 مارس 2020 - 09:52 م

فجرت رهاب بيطار، محامية الشاب السوري قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مفاجأة عن زوج الأخيرة المتهم في القضية.

وقالت محامية الشاب محمد الموسى، خلال فيديو بثته عبر حسابها بموقع "تويتر" إن زوج "عجرم" فر خارج البلاد بالمخالفة للقانون إثر إجراءات التقاضي الجارية.

وذكرت أن سفره للخارج يتنافى مع قرار قاضى التحقيق الذى أمر بمنعه من السفر وإخلاء سبيله رهن التحقيق.

وكانت القاضي قد حدد جلسة يوم 10 مارس الجارى لاستكمال نظر القضية.

وقالت إن ماحدث "منتهى الظلم بعد خرق القانون والسفر رغم منعه على ذمة القضية".

وأكملت أن السلطات اللبنانية منعت زوجة الشاب السوري من السفر ومرافقة جثمان زوجها تمهيدا لدفنه بالعاصمة السورية دمشق.

وقالت المحامية إن الفترة المقبلة ستشهد تطورات جديدة سيتم الإعلان عنها فى وقتها.

