إعلامية إماراتية تحذر إثيوبيا من غضب مصر

06 مارس 2020 - 09:29 م

علقت الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي، على الأزمة الدائرة حاليًا بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "التعنت الأثيوبي فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة هو إعلان حرب على الدولة المصرية، وفيما يبدو أثيوبيا تلعب بالنار وهي تظن أنها الرابح من المماطلة والتسويف والخداع فيما يتعلق بالمفاوضات، الإدارة الأثيوبية تقرأ حكمة الموقف المصري بوصفه ضعف تدفعها إليه جهات تريد تركيع مصر".

التعنت الأثيوبي فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة هو إعلان حرب على الدولة المصرية

وفيما يبدو أثيوبيا تلعب بالنار وهي تظن أنها الرابح من المماطلة والتسويف والخداع فيما يتعلق بالمفاوضات

الإدارة الأثيوبية تقرأ حكمة الموقف المصري بوصفه ضعف تدفعها إليه جهات تريد تركيع مصر #سد_النهضة — مريم الكعبي (@maryam1001) March 6, 2020

وختمت بقولها: "إثيوبيا تراهن على التسويف والمماطلة ولا تعلم عن شر الحليم إذا غضب".