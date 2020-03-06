» الترجي يفتتح المباراة بتسجيل الهدف الأول في شباك الزمالك

استهل نادي الترجي التونسي، مباراته أمام نادي الزمالك بتسجيل هدف في الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الأولى، في مباراة العودة للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء الهدف من ركلة جزاء، تسبب فيها محمود علاء مدافع الزمالك، ترجمها لاعب الترجي لهدف في شباك أبو جبل.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب استاد القاهرة، بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، إذ شهدت المباراة أحداث بين لاعبو الترجي والحكم أسفرت عن طرد أحدهم.

ولكي يتمكن نادي الزمالك من الصعود إلى الدور نصف النهائي، فيلزم الفريق الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بهدف نظيف، أما في حالة الخسارة بهدفين فيتأهل.