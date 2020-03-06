  • الجمعة 06 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:02 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المملكة العربية السعودية

السعودية تطالب مواطنيها بهذا الأمر العاجل

المسجد بعد تحويله لمتحف

بالصور.. مسئول قطري يصدم الجميع بتحويل مسجد لحانة خمور

حريق هائل يلتهم مسجدًا أثريًا وعشرات المنازل بالدرب الأحمر

فيديو.. حريق هائل يلتهم مسجدًا أثريًا وعشرات المنازل بالدرب الأحمر

كيف يحمي البيت الأبيض «ترامب» ومساعديه من «كورونا»؟

كيف يحمي البيت الأبيض «ترامب» ومساعديه من «كورونا»؟

الطقس

عودة البرد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أكثر الأسئلة على «جوجل» حول فيروس كورونا

أكثر الأسئلة على «جوجل» حول فيروس كورونا

أرشيفية

إلغاء أو تأجيل المباريات.. الـ"كاف" يصدر بيانًا عاجلًا بشأن كورونا

ارشيفية

الإسلاميون وشيخ الأزهر.. صدام وانقسام

الترجي والزمالك

الترجي ينهي الشوط الأول بهدف وحيد في شباك الزمالك

سلالة جديدة من "كورنا"

الإعلان عن إصابة 100 ألف شخص بـ"كورونا"

بالصور.. مسئول قطري يصدم الجميع بتحويل مسجد لحانة خمور

عرب وعالم

المسجد بعد تحويله لمتحف
المسجد بعد تحويله لمتحف
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

متعب يصدم الجميع برأيه في نجم الزمالك: بلاش مبالغة في الألقاب

#

محمد منير يصدم الجميع: "غنيت فى وفاة والدتى"

#

حمو بيكا يصدم الجميع: "الألفاظ الخارجة" سر النجاح

#

سلمان خان يصدم الجميع ويعتدي على أحد معجبيه بالمطار

مسجد

مسئول قطري

حانة خمور

كشف وزير الدولة القطري حمد الكواري، عن مفاجأة صادمة حدثت لمسجد في أورجواي بتحويله إلى حانة خمور ثم إلى متحف للأحياء البحرية.

وكتب عبر حسابه على "تويتر" أنه شاهد على كورنيش العاصمة الأورجوانية (منتفيديو ) مسجدًا ولكنه ليس مسجدًا قصة مثيرة فيها الكثير من العبر والدروس ادعوكم لقراءتها"، وشرح القصة عبر حسابه على "انستجرام".

وذكر أن المسجد كان لثري مسلم وعندما مات اختلف أبناؤه على الميراث وحولوا المسجد إلى حانة خمور، قبل أن تتسلمه الدولة وتحوله إلى متحف للأحياء البحرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالفيديو.. زوج نانسي عجرم يهرب خارج البلاد
» أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه
» انتشار فرق فحص بأسوان بعد اكتشاف إصابات كورونا
» ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة
» الترجي يفتتح المباراة بتسجيل الهدف الأول في شباك الزمالك
» بالفيديو.. زئير جماهير الترجي يهز تونس
» تحذير عاجل من الصحة العالمية بسبب "كورونا"
» داعش يتبنى هجوم كابول بأفغانستان
» مصرع 9 لاعبين بينهم ابن عم نجل ليفربول في حادث مروع
» ورعب بين المصلين.. طعن إمام مسجد أثناء الصلاة بالسعودية
» الإعلان عن إصابة 100 ألف شخص بـ"كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:57 ص

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب