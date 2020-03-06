قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والترجى

06 مارس 2020 - 08:05 م

ينطلق في التاسعة من مساء اليوم، لقاء الإياب بين الترجي التونسي والزمالك من دور ثمن النهائي من دورى أبطال إفريقيا.

ويقام اللقاء على استاد رادس بتونس، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الزمالك بثلاثة أهداف لهدف.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي



وأعلنت قناة RTS 2 وقناة RTI نقلها مباراة الزمالك والترجي اليوم فى اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا المقامة فى الأراضي التونسية خلال التردد التالي:-

تردد قناة RTS 2 : تردد: 11900 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500.

تردد قناة RTI تردد: 11881 الاستقطاب: عمودي معدل ترميز: 27500