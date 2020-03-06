  • الجمعة 06 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطقس

عودة البرد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أكثر الأسئلة على «جوجل» حول فيروس كورونا

أكثر الأسئلة على «جوجل» حول فيروس كورونا

أرشيفية

إلغاء أو تأجيل المباريات.. الـ"كاف" يصدر بيانًا عاجلًا بشأن كورونا

السيسي

شاهد.. السيسي يفاجئ هذه السيدة بسيارة هدية

الكعبة

بعد يوم من إخلاء المسجد.. القمر يتعامد على الكعبة المشرفة

سلالة جديدة من "كورنا"

الإعلان عن إصابة 100 ألف شخص بـ"كورونا"

ارشيفية

الإسلاميون وشيخ الأزهر.. صدام وانقسام

ارشيفية

أخطر تطورات "كورونا" في العالم يشهدها لبنان

السعودية

بيان ناري من السعودية بشأن تونس

سحب عينات من وزيرة الصحة

سحب عينات من وزيرة الصحة ووضعها تحت المراقبة

قبل لقاء الزمالك..

بالفيديو.. زئير جماهير الترجي يهز تونس

الرياضة

رادس
رادس
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

حقيقة تعدي جماهير الترجي على حكم مباراة الزمالك

#

موعد سفر الزمالك إلى تونس لمواجهة الترجي

#

صحفي تونسي: جماهير الترجي خائفة من مواجهة الزمالك

#

مدرب الترجي يستفز الأهلي والزمالك بتصريح صادم

الزمالك

رادس

الترج

رصدت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تحركات حاشدة لجماهير الترجي التونسي لدخول استاد رادس.

ويشعد الملعب في التاسعة مساء لقاء الترجي والزمالك في إياب ثمن نهائي دورى أبطال إفريقيا، وانتهى اللقاء الذهاب بالقاهرة بفوز الزمالك بثلاثة 3 أهداف لهدفين.

واستبعد اللاعب محمد أوناجم صانع ألعاب نادي الزمالك، من تشكيل فريقه لمواجهة الترجي اليوم.

وكتب "أوناجم" عبر "فيس بوك"، "تم استبعادي بسبب الإصابة من مباراة الليلة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالفيديو.. زئير جماهير الترجي يهز تونس
» تحذير عاجل من الصحة العالمية بسبب "كورونا"
» مدرب الزمالك يفاجئ الترجي بهذا التشكيل
» داعش يتبنى هجوم كابول بأفغانستان
» ورعب بين المصلين.. طعن إمام مسجد أثناء الصلاة بالسعودية
» تعليق طريف من فايلر على مباراة 5 / صفر أمام صن داونز
» ترامب يخصص مبلغًا ضخمًا للتصدي لفيروس كورونا
» مصرع 9 لاعبين بينهم ابن عم نجل ليفربول في حادث مروع
» "هزار الانتحار" بالشرقية ينتهي بكارثة.. "الـ3 بنات ماتوا"
» موعد مباراة الزمالك والترجي في ربع نهائي دوري الأبطال
» ثلاثة ملاعب إفريقية تتقدم لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:57 ص

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب