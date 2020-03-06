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مدرب الزمالك يفاجئ الترجي بهذا التشكيل

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون
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أحمد سالم

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أعلن المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك باتريس كارتيرون، تشكيل فريقه لمواجهة الترجي الرياضي بعد قليل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهد التشكيل، عودة اللاعب يوسف إبراهيم "أوباما" لقيادة تشكيل الزمالك الأساسي أمام الترجي، فيا يبدأ أحمد سيد "زيزو" كجناح أيسر.

كما جاء تواجد في تشكيل الزمالك، مصطفى فتحي على مقاعد البدلاء، فيما خرج محمد أوناجم ومحمد عبد الغني من قائمة الفريق بالكامل للإصابة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حازم إمام.

الوسط" طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: أحمد سيد "زيزو" – أوباما – أشرف بنشرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.

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