بيان وزاري عن إضافة أرقام هواتف المواطنين ببطاقات التموين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول انتهاء مهلة تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية بموقع "دعم مصر" ما يتسبب في حرمان من لم يسجل رقمه من الدعم التمويني.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتهاء مهلة تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية بموقع "دعم مصر" ، وأنه لم يتم تحديد أي فترات زمنية؛ لتسجيل رقم الهاتف بموقع "دعم مصر"، مُوضحةً أن عدم تسجيل رقم الهاتف على الموقع لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تلقي الدعم التمويني، مُشيرةً إلى أن الهدف من إضافة رقم الهاتف هو استكمال قواعد بيانات المستفيدين، والتواصل مع أصحاب البطاقات لإبلاغهم بأي معلومات خاصة بمنظومة الدعم السلعي.

وأشارت وزارة التموين إلى إلغاء رسائل تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر"، التي تصل لأصحاب بطاقات التموين على بونات صرف الخبز، وكذلك بونات السلع التموينية، اعتبارًا من أول مارس الجاري، وذلك لمن سجل رقم المحمول خلال الشهر الجاري على موقع دعم مصر بشكل صحيح، على أن يكون رقم المحمول مسجلاً باسم صاحب بطاقة التموين أو أحد أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة.