» تعليق طريف من فايلر على مباراة 5 / صفر أمام صن داونز

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الاهلى

دورى ابطال افريقيا

صن داونز

فايلر

علق رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مواجهة الفريق العام الماضي أمام صن داونز الجنوب إفريقي في دورى أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأخير بخماسية نظيفة.

وجاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في استاد لوكاس موريبي، حيث أشار إلى أن هذه المباراة أصبحت من الماضي.

وأوضح: "مباراة الفريقين الموسم الماضي أصبحت من الماضي، وعلينا أن ننظر إلى الحاضر والبطولة الحالية.. في القاهرة حققنا الفوز بهدفين دون رد على صن داونز، ولكن هذا لا يعني تأهلنا في البطولة".

وتابع أن المواجهة أمام صن داونز غدًا السبت متكافئة، مؤكدًا جاهزية الفريق والسعي لحسم التأهل لنصف النهائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب في القاهرة قد انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين.


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