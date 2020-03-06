علاء مبارك يؤكد أن والده مات عزيزًا

06 مارس 2020 - 06:42 م

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" علق خلالها على صورة من جنازة والده.

وكتب "علاء" على الصورة: "الحمد لله عاش قوياً ومات عزيزاً.. جمعة مباركة ان شاء الله".

وتوفى "مبارك" ظهر الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 91 عامًا بعد وعكة صحية تعرض لها في أيامه الأخيرة.

وأقيمت جنازة عسكرية للرئيس الراحل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة، كما أعلنت حالة الحداد في الجمهورية لمدة 3 أيام.