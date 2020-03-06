إلغاء أو تأجيل المباريات.. الـ"كاف" يصدر بيانًا عاجلًا بشأن كورونا

06 مارس 2020 - 06:15 م

أصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) بيانًا قبل قليل، بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه على تواصل مع الدول التي تستضيف المباريات بحيث سيتم إلغاءها أو تأجيلها إذا استدعى الوضع هذا الأمر.

وكلف الـ"كاف" اللجنة الطبية لمتابعة ومراقبة تطورات فيروس كورونا في القارة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية اللاعبين وجميع القائمين علي اللعبة من الاصابة بالفيروس.

وجرى تشكيل فريق طبي علي أعلى مستوي برئاسة رئيس الاتحاد الافريقي مكون من خبراء في مختلف المجالات الطبية ليتحملوا المسؤولية في حماية اللاعبين وأفراد أسرة الكرة السمراء”.

وقال البيان: “الكاف ليس قلقا للغاية من فيروس كورونا إلا أننا نتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوث اي شئ يعكر صفو اللعبة في القارة السمراء وننظر للمستقبل و للبطولات القادمة بشكل حذر مثل دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والبطولة النهائية لبطولة أمم أفريقيا للمحليين المقرر إقامتها بالكاميرون خلال الفترة من 4-25 أبريل 2020”.

وذكر: “الكاف على اتصال بكل الدول التي تنظم المباريات واذا كان الوضع يتطلب إقامة المباريات بدون جمهور او التأجيل أو حتى الإلغاء سيكون بالاتفاق مع هذه الدول ووفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية".