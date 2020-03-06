» ترامب يخصص مبلغًا ضخمًا للتصدي لفيروس كورونا

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فيروس كورونا

خصص الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، 8.3 مليار دولار للمساعدة فى التصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وجاء قرار ترامب اليوم الجمعة، بعد ارتفاع عدد ضحايا الفيروس المستجد إلى 12 شخصًا فى الولايات المتحدة، وأصاب أكثر من 200 شخص.

ونشر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مقطع فيديو للحظة توقيعه على القرار فى مكتبه بالبيت الأبيض.

حيث وقع القانون أمام كاميرات وسائل الإعلام، فيما رفع أوراق القانون أمام عدسات وسائل الإعلام لالتقاط الصور لهذا القانون الهام.

وبذلك تكون الولايات المتحدة الأمريكية على خريطة الدول التى تعمل بشكل مكثف وجاد للبحث عن مصل لعلاج فيروس كورونا المستجد.

ويقضي هذا القرار بتوفير الأموال اللازمة لوكالات الصحة العامة الفيدرالية للحصول على اللقاحات والاختبارات والعلاجات المحتملة، كما يساعد حكومات الولايات والحكومات المحلية على الاستعداد للتهديد والاستجابة له، حسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

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