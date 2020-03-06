» داعش يتبنى هجوم كابول بأفغانستان

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الطيب حسين

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تبنى تنظيم داعش الإرهابي هجومًا وقع خلال احتفالية في العاصمة الأفغانية كابل يحضرها زعماء سياسيون أفغان من بينهم المرشح الرئاسي عبد الله عبدالله.

وقنتل في الهجوم الذي وقع بإطلاق نار 29 شخصًا وأصيب آخرون.

وبحسب ما أفادت به "طلوع نيوز"، فإن إطلاق نار وقع خلال مشاركة سياسيين أفغان، بينهم عبد الله عبد الله، المرشح الرئاسي الذي أعلن فوزه بالرئاسة الأفغانية من طرف واحد، في تجمع يوم الجمعة للاحتفال بالذكرى السنوية لوفاة عبد العلي مزاري، زعيم حزب الوحدة.


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