» تحذير عاجل من الصحة العالمية بسبب "كورونا"

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية دكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أنه لم يتم التوصل إلى لقاح بعد يمنع تفشى فيروس كورونا.

وأعرب جيبريسوس، عن قلقه بشأن الدول التى لم تظهر مستوى الالتزام السياسى المطلوب ليتناسب مع التهديد الذى يشكله تفشى فيروس كورونا المستجد.

كما شدد جيبريسوس، حسبما أفادت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني، على أن الوقت قد حان للعمل من أجل منع فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية من الانتشار أكثر فأكثر.

وتأتى تصريحات جيبريسوس فى أعقاب اعتراف وزير الصحة البريطانية مات هانكوك بأن الحكومة طالبت أصحاب المنافذ التجارية بضمان توصيل الإمدادات إلى الأشخاص الذين قاموا بعزل أنفسهم فى منازلهم.