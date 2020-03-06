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فيديو.. العثور على رضيعة ملقى في المجاري

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العثور على رضيعة ملقى في المجاري
العثور على رضيعة ملقى في المجاري
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فتحي مجدي

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عثرت الشرطة في مدينة ساو باولو البرازيلية على طفلة حديثة الولادة بينما تصارع الموت في مياه المجاري.

وتعود الواقعة إلى يوم 29 فبراير الماضي، عندما سمع بعض الأشخاص صوتًا قادمًا من داخل حفرة مجاري، ليكتشفوا أنها طفلة رضيعة ملفوفة في أكياس بلاستيكية.

وهرع أربعة من ضباط الشرطة العسكرية إلى مكان الحادث، بعد أن اتصل أحد الجيران بالشرطة، حيث عثروا على الفتاة الصغيرة مغطاة بالقمامة، قبل أن يتم إنقاذها ونقلها إلى مستشفى "فيلا نوفا كاشورينا".

وأظهر مقطع فيديو تم مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي الطفلة بينما كانت تستحم بعد نقلها إلى المستشفى. وقال وزير الصحة البرازيلي، إن الطفل في حالة مستقرة.

وبدأت الشرطة تحقيقًا في جريمة قتل حيث يعمل الضباط على تحديد والدي الطفلة. ولا يزال التحقيق مستمرًا، ولم يتم التوصل إلى أي منهما حتى الآن.
https://www.thesun.co.uk/news/11110353/baby-sewer-brazil/




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