  • الجمعة 06 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أكثر الأسئلة على «جوجل» حول فيروس كورونا

أكثر الأسئلة على «جوجل» حول فيروس كورونا

أرشيفية

إلغاء أو تأجيل المباريات.. الـ"كاف" يصدر بيانًا عاجلًا بشأن كورونا

السيسي

شاهد.. السيسي يفاجئ هذه السيدة بسيارة هدية

الكعبة

بعد يوم من إخلاء المسجد.. القمر يتعامد على الكعبة المشرفة

سلالة جديدة من "كورنا"

الإعلان عن إصابة 100 ألف شخص بـ"كورونا"

ارشيفية

الإسلاميون وشيخ الأزهر.. صدام وانقسام

ارشيفية

أخطر تطورات "كورونا" في العالم يشهدها لبنان

السعودية

بيان ناري من السعودية بشأن تونس

سحب عينات من وزيرة الصحة

سحب عينات من وزيرة الصحة ووضعها تحت المراقبة

ارشيف

موعد مباراة الزمالك والترجي في ربع نهائي دوري الأبطال

"هزار الانتحار" بالشرقية ينتهي بكارثة.. "الـ3 بنات ماتوا"

قبلي وبحري

إحدى الضحايا
إحدى الضحايا
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

إجراءات رسمية للحد من ظاهرة الإنتحار في مصر

انتحار

انتحار الشرقية

انتحر فتيات الشرقية

فتيات الشرقية

كان اليوم الجمعة على موعد مع كتابة الفصل الأخير في واقعة "هزار الانتحار" بمحافظة الشرقية بمصرع الطالبة الثالثة.

البداية كانت ببلاغ عن تسمم كل من “بسنت. إ. م." 14 عاما طالبة بالصف الثاني الإعدادي و”إيمان. م. ع" 15 عاما طالبة بالصف الثالث الإعدادي و"شاهندا. م. م" 15 عاما طالبة بالصف الثالث الإعدادي مقيمات طوخ القراموص بمركز أبو كبير.

كشف البلاغ أن الفتيات الثلاث مصابات بتسمم فسفوري نتيجة تناولهن أقراص حفظ الغلال السامة.

وفي التفاصيل تناولت الفتيات الحبوب لاختبار اهتمام أهاليهن، نظرًا للقسوة التي يعاملونهن بها.

وقالت إحدى الطالبات للأخريتين على سبيل المزاح "تيجيوا نموت"، فتناولن الحبوب السامة، ولقين مصرعهن واحدة تلو أخرى، وكانت أخرهن اليوم وفاة ”شاهندا.م.م".

وكشفت التحقيقات أن الصديقة الرابعة للفتيات والتي تم استدعاؤها في وقت لاحق أقرت أمام المباحث قائلة: إن الضحية الأولى وتدعى ”بسنت” هي من أحضرت أقراص الغلال السامة ووضعتها في أكواب المياه قبل تناولها معا قائلة: ”ما كانوش عاوزين ينتحروا خالص والموضوع كان هزار.. وعاوزين يشوفوا أهاليهم هيعملوا إيه بس”.

وبهذه النهاية الكارثية والمؤسفة لحقت "شاهندا.م.م" بصديقتيها "إيمان وبسنت” متأثرة بإصابتها بالتسمم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تعليق طريف من فايلر على مباراة 5 / صفر أمام صن داونز
» تحذير عاجل من الصحة العالمية بسبب "كورونا"
» ترامب يخصص مبلغًا ضخمًا للتصدي لفيروس كورونا
» داعش يتبنى هجوم كابول بأفغانستان
» مصرع 9 لاعبين بينهم ابن عم نجل ليفربول في حادث مروع
» "هزار الانتحار" بالشرقية ينتهي بكارثة.. "الـ3 بنات ماتوا"
» موعد مباراة الزمالك والترجي في ربع نهائي دوري الأبطال
» ثلاثة ملاعب إفريقية تتقدم لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا
» أول تعليق من السفارة الأمريكية في تونس حول التفجير الانتحاري
» "كورونا بخطبة الجمعة" ماذا قال عنها وزير الأوقاف
» أسرار جديدة تكشفها ممثلة شابة عن علاقة "العوضي" وياسمين عبد العزيز

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:32 م

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب