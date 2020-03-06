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الحكومة تنشر "إنفوجراف" بحصاد الأسبوع الماضي

الحياة السياسية

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مجلس الوزراء
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أحمد سالم

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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفو جرافاً سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هذا بجانب ما قام به رئيس الوزراء من أنشطة.

وجاء في الإنفو جراف، أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل إصدار قرار بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وحظر دخول المواطنين القطريين وجميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، اعتباراً من يوم الجمعة 6 مارس 2020، وكذلك قرار باعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجاً للتنمية في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار.

يأتي ذلك فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار يتعلق بالاتفاقية بين حكومتي مصر وقبرص، بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، هذا بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، بالإضافة إلى الموافقة على مشروعات قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

شاهد الإنفوجراف..

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