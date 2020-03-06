بعد يوم من إخلاء المسجد.. القمر يتعامد على الكعبة المشرفة

06 مارس 2020 - 05:17 م

يشهد البيت الحرام بمكة المكرمة مساء اليوم الجمعة، ظاهرة فلكية فريدة حيث يتعامد القمر الأحدب على الكعبة المشرفة.

ويأتي هذا بعد يوم من إخلاء المسجد الحرام لإجراء عمليات تعقيم ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع تعامد القمر على الكعبة عند الساعة ( 6:55 مساء بتوقيت جرينتش) فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهو التعامد الأول هذا العام، بحسب الجمعية الفلكية بجدة.

وقالت الجمعية في تقرير لها، إنه في لحظة التعامد سيكون القمر أمام مجموعة نجوم السرطان على إرتفاع (89.52.24 درجة) في قبة السماء وسيكون قرصة مضاء بنسبة (87.7 %) وعلى مسافة 368.051 كيلومتر .

كما يمكن الاستفادة من ظاهرة التعامد في تأكيد دقة الحسابات الفلكية لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة إضافة إلى انه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة في عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء، فموقع القمر للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام والتي يشاهد فيها القمر في وقت التعامد في آسيا وإفريقيا و أوروبا يشير الى مكة بشكل يضاهي دقة التطبيقات الهواتف الذكية الحديثة .