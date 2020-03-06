أخطر تطورات "كورونا" في العالم يشهدها لبنان

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كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى لبنان

كشف وزير الصحة اللبنانية حمد حسن، اليوم الجمعة، عن تطور غير محسوب حصل في الـ48 ساعة الماضية بشأن فيروس كورونا.

ودعا الوزير اللبناني، المسؤولين في بلاده إلى التحلي بأعلى درجات الوعي وتحمل المسؤولية، عوضا عن الجدال العقيم، لمواجهة خطر تفشي كورونا.

وكشف أن حالات إصابة بفيروس كورونا تسربت إلى لبنان، من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة.

وأضاف: "خرجنا من مرحلة احتواء الفيروس ونحن حاليا في مرحلة انتشار الفيروس ولدينا 4 حالات مجهولة المصدر ونعمل على تتبعها".

وكان لبنان أعلن أمس الخميس، تسجيل إصابة جديدة مثبتة بفيروس كورونا لامرأة لبنانية قادمة من بريطانيا، ليرتفع عدد المصابين إلى 16، وسط مخاوف من نقص حاد في المعدات الطبية قد يهدد مساعي احتواء الفيروس.

ومع إعلان وزير الصحة اليوم، التأكد من 4 إصابات جديدة، يرتفع العدد إلى 20.

وبينما أغلق لبنان المدارس وألغى بعض المناسبات العامة وأوقف الرحلات الجوية لغير المقيمين من مراكز انتشار الفيروس مثل إيران، قالت منظمة الصحة العالمية إن مراقبة الحالات في بيروت وخطوات الحجر الصحي تفي بالمعايير الدولية.

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