دولة وحيدة تتقدم لاستضافة كأس الكونفدرالية

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الكونفدرالية.. النصر الليبي يواجه برولين الأوغندي بالقاهرة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن تقدم دولة وحيدة، لاستضافة نهائي النسخة الحالية، من مسابقة الكونفدرالية.

وذكر الكاف عبر موقعه الرسمي، أن المغرب هي الدولة الوحيدة التي تقدمت رسميا لاستضافة نهائي بطولة الكونفدرالية، على ملعب الأمير عبدالله.

ويتواجد كل من المصري وبيراميدز، في الدور ربع النهائي من مسابقة الكونفدرالية.

يذكر أن الزمالك هو حامل آخر نسخة، من مسابقة الكونفدرالية، بعد الفوز على نهضة بركان بركلات الترجيح، في المباراة النهائية.

الملاعب المرشحة لاستضافة نهائي دوري الأبطال

جابوما ستاديوم – دوالا (الكاميرون)

ملعب رادس – تونس

ملعب محمد الخامس – الدار البيضاء (المغرب)

الملعب المرشح لاستضافة نهائي كأس الكونفدرالية

ملعب مولاي الأمير عبدالله – الرباط (المغرب)

وستتخذ لجنة الطواريء بالاتحاد الإفريقي قرارها النهائي بشأن ملعبي نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية في الثاني عشر من مارس الجاري.

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