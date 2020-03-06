» "كورونا بخطبة الجمعة" ماذا قال عنها وزير الأوقاف

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الأوقاف

كورونا

مختار جمعة

طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المواطنين بالدقة  في نقل  المعلومات عن فيروس كورونا و أخذها من المصادر الرسمية، قائلا: "هناك جهات وجماعات تستغل مثل تلك الحوادث في نشر الشائعات".

وأضاف "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد المجمع الإسلامي في بورفؤاد، اليوم الجمعة،قائلا :"يجب أن نُعمل عقلنا، ولا ننقل معلومة دون التأكد من صحتها، حتى لا نشر الأكاذيب، حيث يجب أن ننتبه لما نقول، أو نشاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع :"يجب أن يتقي الإنسان ربه في كل ما ينقله و يقوله ، ولا يستعلى على غيره بعمله أو ماله، و الإنسان المؤمن لا يأتي منه إلا كل خير ولا يسمع منه إلا كل خير".


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