» "كورونا بخطبة الجمعة" ماذا قال عنها وزير الأوقاف

06 مارس 2020 - 02:39 م

طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المواطنين بالدقة في نقل المعلومات عن فيروس كورونا و أخذها من المصادر الرسمية، قائلا: "هناك جهات وجماعات تستغل مثل تلك الحوادث في نشر الشائعات".

وأضاف "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد المجمع الإسلامي في بورفؤاد، اليوم الجمعة،قائلا :"يجب أن نُعمل عقلنا، ولا ننقل معلومة دون التأكد من صحتها، حتى لا نشر الأكاذيب، حيث يجب أن ننتبه لما نقول، أو نشاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع :"يجب أن يتقي الإنسان ربه في كل ما ينقله و يقوله ، ولا يستعلى على غيره بعمله أو ماله، و الإنسان المؤمن لا يأتي منه إلا كل خير ولا يسمع منه إلا كل خير".