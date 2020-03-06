علماء يحذرون.. التدخين يزيد فرص الإصابة بـ" كورونا"

06 مارس 2020 - 02:38 م

أكد علماء أن المدخنين قد يتعرضون لخطر متزايد من الإصابة بفيروس"كورونا" المستجد وقد يعانون من أعراض أكثر سوء من الأشخاص الغير مدخنين.

وأشار العلماء إلي أن التدخين يضعف وظيفة الرئتين ويمكن أن يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس المميت، وبالرغم من عدم وجود صلة بين المدخنين والفيروس إلا أنهم متأكدين من أنه يعرضون أنفسهم للخطر.

جدير بالذكر أن باحثين صينيين أعلنوا أن هناك سلالتين مختلفتين من فيروس" كورونا" أحدهما أكثر عدوانية مما يعني أن الفيروس تحور مرة واحدة علي الأقل حتى الآن ليثير بذلك مخاوف من زيادة أعداد الإصابة حول العالم.