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أسرار جديدة تكشفها ممثلة شابة عن علاقة "العوضي" وياسمين عبد العزيز

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احمد العوضي وياسمين عبد العزيز
احمد العوضي وياسمين عبد العزيز
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متابعات- أمينة عبد العال

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احمد العوضى

صفاء مغربي

كشفت الممثلة الشابة صفاء مغربي عن أسرار جديدة لحب الفنان أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدة أن قصة حبه لها منذ 10 سنوات وأنها أكثر ممثلة أحبها بين الممثلات السيدات.

وأضافت علي حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي"الفيسبوك" :" يا جماعة وربنا حب أحمد وياسمين دهم موتني ضحك لأن في 2009 كان زوجي يوسف عامل مسلسل "ماتخافوش" لأستاذ نور الشريف و أحمد كان أخويا في المسلسل وكان أول مرة يمثل ودروه بيحب كتير ، كان بطل و نجم من أول ما طلع وكان دايما يقول أكتر ممثلة في البنات بحبها ياسمين عبد العزيز كشكل وخفة دم وكله وده كان من 10 سنين قبل ما يعرفها.. لما شوفت بوست بحبك يا أحمد فرحتله جدا وضحكت وقولت في بالي يابن اللذينا لأن صعب جدا حد بياخد فتاة أحلامه بس من زمان قولتلك برج القوس برج المحظوظين وأحلامك نجحت  في الشغل من زمان وحاليا في الزوجة النجمة القمر ده عشان ربنا بيحبك والليه يسعدكم ويبعد عنكم كل شر يا اجدعع و أطيب أخ أبو الرجولة يا ولد بحبكم".

علي الجانب الآخر شارك العوضي البوست علي الفيسبوك في إشارة لتأكيده للتفاصيل التي روتها الممثلة الشابة.


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