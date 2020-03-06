الصحة: اكتشاف 12 حالة حاملة لكورونا في رحلة نيلية بالأقصر

06 مارس 2020 - 01:37 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا الجديد كانوا على متن باخرة نيلية قادمة من أسوان للأقصر، ولا يزال عمليات البحث مستمرة لنقلهم إلى مستشفيات متخصصة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في بيان نقلته قناة “إكسترا نيوز”، عدم ظهور أي أعراض لحاملي الفيروس الجدد بعد إجراء الكشوفات الكاملة عليهم، الأمر الذي منع اكتشافهم خلال دخولهم مصر.



وكشفت الوزارة، أن سائحة تايوانية من أصل أمريكي نقلت الفيروس الجديد إلى الـ12 حالة، وغادرت إلى بلادها.









