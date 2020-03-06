رسميا.. الفاتيكان يعلن عن أول إصابة بكورونا

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الفاتيكان

كورونا

المتحدث الرسمي

أول إصابة

أكد ماتيو بروني المتحدث باسم دولة الفاتيكان، إصابة أول حالة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نقلته صحيفة"إل ميساجيرو" الإيطالية فإنه تم تعليق جميع خدمات العيادات الخارجية التابعة لوزارة الصحة في مدينة الفاتيكان صباح اليوم مؤقتا من أجل تعقيم الغرف بعد تثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأضاف المتحدث إن وحدة الإسعافات الأولية لا تزال تعمل، كما تتخذ وزارة الصحة خطوات لإبلاغ السلطات الإيطالية المختصة وفي الوقت نفسه بدأت البروتوكولات الصحية المخطط لها في مثل هذه الحالات.

يذكر أن الصحيفة قد أفادت في وقت سابق بأن البابا فرانسيس خضع لفحص فيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية، حيث أظهرت خلوه من الفيروس.

وكان بابا الفاتيكان قد ظهر الأحد الماضي، أمام الآلاف من المسيحيين في ساحة القديس بطرس، بعدما ألغى ارتباطاته الرسمية لأربعة أيام على التوالي، حيث أثير جدلا حول إصابته بفيروس كورونا.


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