التشكيل المتوقع للزمالك والترجي

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ساعات قليلة وتنطلق صافرة الحكم الجزائرى مصطفى غربان المكلف بإدارة مباراة الزمالك والترجي فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الفرنسى كارتيرون مدرب الزمالك، استقر على تشكيل فريقه فى مباراة الليلة والمقرر له التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد رادس كالتالي:

حراسة المرمي: محمد أبوجبل

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبدالشافي

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

على الجانب الآخر استقر أيضا معين الشعباني، مدرب الترجي التونسي، على تشكيل فريقه، لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: معز بن شريفية

الدفاع: ايهاب المباركي - عبد القادر بدران - محمد على اليعقوبي - حسين الربيع

الوسط: فوسيني كوليبالي - كوامي بونسو - فادي بن شوق - بلال بن ساحة - حمدو الهوني

الهجوم: إبراهيم واتارا.


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