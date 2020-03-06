وزير الأوقاف: من يموت دفاعا عن الكنيسة شهيد

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الكنيسة

الأوقاف

الشهيد

مختار جمعة

مصر الأولي

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن من يموت دفاعا عن الكنيسة فهو شهيد، مثلما من يموت دفاعا عن المسجد فهو شهيد،موضحا اهتمام الدولة بدور العبادة، حيث أصدروا كتاب عن حماية دور العبادة".

 وأعلن "جمعة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، عن افتتاح 1170 مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم بمصر، مؤكدا أن المسابقات التي تقيمها مصر على أعلى درجة من الشفافية.

 وتابع :" مصر مهتمة دائما بخدمة القرآن الكريم، فمصر هي بلد القرآن وقراء القرآن، مشيرا إلى أن الجماعات المتطرفة هي من انحرفت بفهم القرآن الكريم والسنة النبوية".

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