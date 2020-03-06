سر إهداء الرئيس"الأسطي رانيا" سيارة ميكروباص

06 مارس 2020 - 12:34 م

ثمنت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحدث رانيا محمد سائقة الميكروباص و إهدائها سيارة ميكروباص عقب سرد معاناتها بأحدي الفضائيات ، قائلة :"الرئيس مبيتأخرش عن تقديم المساعدات".



وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، بأن رانيا محمد، ستتوجه يوم الأحد إلى جهاز المشروعات الصغيرة لاستكمال البيانات، وستتسلم ميكروباص يعمل بالغاز بعد عدة أيام قليلة.



وتابعت:"شهر مارس ملقب بشهر المرأة، ولكن في ظل وجود الرئيس السيسي فإن كل شهور السنة تعتبر شهر مارس بالنسبة للمرأة، لافتة إلى أنهم يقدمون برامجا ميسرة لتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.

