الأزهر: مصاب كورونا يُحرم عليه صلاة الجماعة

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الصلاة

دي إم سي

الأزهر

كورونا

أكد أسامة الحديدى، مدير مركز الفتاوى العالمي بالأزهر الشريف، تعاون الأزهر الشريف مع وزارة الصحة للوقوف على آخر تطورات فيروس "كورونا" المستجد،معقبا :" مريض كورونا يحرم عليه صلاة الجماعة حتى لا يجلب الضرر للناس".

وأوضح الحديدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"اليوم" المذاع على قناة"دي إم سي"، أنه حضر إلى مكتب وكيل الأزهر وفد من وزارة الصحة، بالإضافة و تم الاتفاق على أن يقوم الأزهر بدوره في هذا الجانب الأ وهو الجانب الدعوي والتثقيف.

و عن منع صلاة الجمعة بسبب كورونا، قال الحديدي،:" هذا الأمر لاينفرد به المفتي أو عالم الدين، حيث إن الأمور التي ترتبط بالطب على المفتي حضور جلسة وحوار طبي للوقوف على كل الجوانب، لتحديد الصورة كاملة وإصدار الفتوى.

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