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بعد 40 سنة زواج.. ترفع دعوي خلع لهذا السبب

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متابعات- أمينة عبد العال

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دعوي خلع

ستينية

أقامت سيدة ستينية دعوي خلع علي زوجها بعد زواج استمر 40 عاما، بسبب زواجه من فتاة صغيرة من عمر أبنائه، وهجرها بعد سنوات العشرة الطويلة.

وقالت الزوجة في دعواها أنها سئمت من نظرات زوجات أبنائها وأزواج بناتها وتساؤلاتهم المستمرة عنه، باكية بعد سنوات الشقاء والتحمل لسفره بالخارج المستمر وبعد أن عاد من غربته بالأموال هجرها وتزوج فتاة عشرينية.

جدير بالذكر أن الأبناء وافقوا علي رفع دعوي الخلع ضد أبيهم، وما زالت محكمة الأسرة تنظر في القضية في انتظار إصدار الحكم.


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