بسمة وهبة : كورونا بتخاف مننا

إيمان هانى
اتهمت الإعلامية بسمة وهبة، قناة "الجزيرة" القطرية ، بإثارة الذعر بين المصريين وترويج معلومات مغلوطة عن انتشار فيروس كورونا في إحدى المدارس.
وقالت وهبة خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية " أون إي " إن مصر لا تحارب فيروس "كورونا" فقط، بل تحارب ما هو أخطر بكثير من ذلك، لافتة إلى أن هناك في الخارج والداخل من ينشرون الشائعات لتخويف وترويع المصريين.
وأضافت ، الشائعات كلها تسير في نفس خط قناة الجزيرة القطرية، ودولة قطر، التي تستقبل الصينيين أنفسهم وتمنع دخول المصريين معقبة :"انتبهوا لما يتم نشره وتأكدوا من مصداقيته قبل تداوله والحديث عنه،وأحب أقول للجزيرة و العاملين عليها إحنا كورونا اللي بتخاف مننا".
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