أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، ضمن منافسات مختلفة.  

"المصريون" تستعرض فى التقرير التالى أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة

دورى أبطال أفريقيا

الترجى Vs الزمالك 9:00 على قناة  beIN SPORT HD 1

الدورى الإسبانى

ديبورتيفو ألافيس Vs فالنسيا 10:00 على قناة  beIN SPORT HD 3

الدورى الألمانى

بادربورن Vs كولن 9:00 على قناة  beIN SPORT HD 5

الدورى الفرنسي  

مارسيليا Vs أميان 10:00 على قناة  beIN SPORT HD 6

الدورى السعودى

الرائد Vs الفتح 3:05 على قناة السعودية الرياضية

الوحدة Vs ضمك 6:05 على قناة السعودية الرياضية

الأهلى Vs الفيحاء 7:40 على قناة السعودية الرياضية

الدورى الإماراتى

اتحاد كلباء Vs الجزيرة 3:30 على قناة أبو ظبى الرياضية

الوحدة Vs عجمان 3:30 على قناة أبو ظبى الرياضية

شباب الأهلى دبى Vs النصر 6:15 على قناة أبو ظبى الرياضية


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