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سعودي شهير يطالب السلطات بالقبض على والده.. ما السبب؟

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وكالات - الدويني فولي

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طالب نجم السوشيال ميديا السعودي ريان جيلر، السلطات والجهات المعنية في المملكة، بسرعة القبض على والده بسبب ”المعاملة السيئة“ التي يتعرض لها.
وقال جيلر في تغريدة له على تويتر: ”أتمنى ألا يفتح أحد مع أحد موضوع الفيديو مع أهلي ومن يبغى يسأل فليسألني، أناشد السلطات السعودية لإيجاد حل لوجودي في بيت مع أب لا يعتبرني له كابن كل يوم يسبني ويشتمني ويطردني من البيت وأنتظر أن يساعدني أحد من الحكومة السعودية“.
وأضاف أن والده ”لا ينفق عليه المال، ويواصل شتمه باستمرار ويكرهه دون سبب، ويتهمه بأنه السبب في الأمراض التي لحقت به“.

ودخل ريان جيلر في نوبة بكاء وقال إنه ”يتمنى العيش برفقة أهله دون تعرضه لإهانات.. أتحمل ولكن الإنسان له طاقة ولا أستطيع الاستمرار“.
وأكد أنه ”لم يضر والده ولا يريد شيئا منه على مستوى الأموال أو الإنفاق عليه“، معلنا تنازله عن كافة حقوقه وأنه فقط يريد العيش دون إهانة.

ريان جيلر ينهار باكياً ويقول والدي يحتقرني ويضربني ويناشد السلطات السعودية بالتدخل ووضع حل له ويطالب بالقبض على والده ! pic.twitter.com/86Bbxwsi1j

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