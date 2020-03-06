» الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تحذر خلال من حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة علي بعض المحافظات .

وقالت الهيئة في البيان المنشور، إن الطقس مائل للدفء نهارًا، بارد ليلا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا، والرياح نشطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

 وأضافت أن الطقس معتدل نهارًا، بارد ليلا، أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة، والرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

 وبحسب الهيئة فإن طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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