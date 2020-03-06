وزيرة الثقافة تعلن عن التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلي للثقافة

06 مارس 2020 - 10:19 ص

أعلنت وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة إيناس عبد الدايم عن قرار وزاري جديد بإعادة تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة لدورة جديدة مدتها سنتان ويأتي التشكيل الجديد في أعقاب تطوير لجان المجلس وإعادة هيكلتها بما يكفل تحقيقها لأهدافها في دعم السياسات والاستراتيجيات الثقافية وتطويرها وفي ضوء خطة التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.

وتضمن التطوير استحداث 7 لجان تحت مسمي لجان السياسة والتنمية الثقافية كما تم دمج مجموعة من اللجان التي تندرج تحت الشعب النوعية الثلاث للمجلس وهي الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.

وبلغ عدد اللجان بعد التطوير الأخير 24 لجنة ويبلغ عدد الأعضاء في كل لجنة 15 عضو تم اختيارهم علي أساس معايير الكفاءة والخبرة والالتزام وتم تمثيل الشباب والمرأة بصورة متكافئة.