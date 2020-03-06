  • الجمعة 06 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:08 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بسمة وهبة

بسمة وهبة : كورونا بتخاف مننا

عمرو الجنايني

"الجنايني": " عاوز أربى عيالى"

الصحة : ظهور كورونا في مصر أمر لا يعيبنا

الصحة : ظهور كورونا في مصر أمر لا يعيبنا

وفاة الطالبة الثالثة ضحية الانتحار الجماعي بالزقازيق

وفاة الطالبة الثالثة ضحية الانتحار الجماعي بالزقازيق

أبو تريكة

رسالة مؤثرة من أبوتريكة لعائلته: "أفتقدكم بشدة"

الزمالك والترجي

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

يقتل أبنه ويرميه في المقابر

مروع.. يقتل ابنه ويرميه في المقابر.. لهذا السبب الغريب

أحمد سعد" يكشف مفاجأة عن إخلاء الكعبة بسبب كورونا

الفنان " أحمد سعد" يكشف مفاجأة عن إخلاء الكعبة بسبب كورونا

الرئيس السيسي

الأسطي رانيا .. نالت عطف الرئيس بهذه الجائزة

اغتصاب

تهز الكويت.. يمزق ملابسها ويهتك عرضها في وسط الشارع

مسؤولة مصرية تكشف مفاجأة عن إصابة الأطفال بكورونا

الحياة السياسية

مسؤولة مصرية تكشف مفاجأة عن إصابة الأطفال بكورونا
مسؤولة مصرية تكشف مفاجأة عن إصابة الأطفال بكورونا
Advertisements

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

الصحة تعلن عن نتائج الاشتباه فى إصابة 1447 بكورونا

#

مجلة أمريكية تكشف مفاجأة عن تاريخ "ميلاد مبارك"

#

التحقيقات تكشف مفاجأة عن قتيل فيلا نانسي عجرم قبل الحادث

#

ابنة جمال عبد الناصر تكشف مفاجأة عن والدها في عيد الميلاد

قالت الدكتورة شيم حمزة، نائبة رئيس الحجر الصحي، إن الأطفال لا يصابون بالكورونا، و82% من حالات الإصابة بكورونا لا يظهر عليها الأعراض، أو يظهر عليها أعراض طفيفة وتشفى منه تمامًا.

وأضافت "حمزة"، خلال لقائها ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، المُذاع على فضائية "المحور"، مساء أمس الخميس، أن فيروس "كورونا" من ضمن عائلة الفيروسات التي انطلقت في عام 2003، والتي كانت بدايتها فيروس "سارس"، الذي أصاب 8000 شخص توفي منهم 800، بنسبة 10%..

 وتابعت:  العالم استطاع التغلب على "سارس"، لكن عدد المصابين جراء فيروس كورونا وصل حتى الآن إلى 93 ألف شخص، منهم 80 ألف داخل الصين، و13 ألفا في مختلف دول العالم، بينما الوفيات لا تتعدى 3200 شخص بنسبة 2.5%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بوفيات الأمراض الأخرى.

وأشارت إلى أن عدد وفيات كورونا أقل من السارس والإيبولا الذي تفشى في دولة الكونغو نتج عنه وفيات بنسبة 60%.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وزيرة الصحة تخضع لإجراءات الفحص الطبي فور عودتها من الصين
» هذه العلامات تشير للإصابة بـ"حصوات" في الكلي
» العلماء يحذرون من سلالة جديدة من "كورنا"
» وصلة رقص جريئة لنجلة "عمرو دياب"
» الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات
» "فايلر" يتحدث عن موقعة "صن داونز"
» طوارئ في الولايات المتحدة بسبب "كورونا"
» أستاذ صحة عامة يوجه نصائح للوقاية من "كورونا"
» "الحجر الصحي": هؤلاء لا يصيبهم فيروس كورونا
» كورونا.. كربلاء أول محافظة عراقية تغلق حدودها لأسبوع
» إيطاليا.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 148

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب