الموعد والقنوات الناقلة للزمالك والترجي التونسى

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يحل فريق الزمالك ضيف ثقيل على نظيره الترجي التونسى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد رادس فى إطار مباريات إياب دوري أبطال أفريقيا وسط 60 ألف متفرج.

وتأتي مواجهة الليلة وسط أجواء مشحونة بسبب حالة الغضب التي اجتاحت جماهير وإدارة الترجي بعد قرارات لجنة الانضباط بالكاف والتي اتخذت قرارات قوية ضد الجهاز الفنى واللاعبين بعد أحداث لقاء الذهاب في القاهرة.

وتَنقِل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقلة الحصري للبطولة المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 .


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