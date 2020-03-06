» طوارئ في الولايات المتحدة بسبب "كورونا"

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الولايات المتحدة

فيروس

كورونا

أعلنت مساء أمس ولاية مريلاند الأمريكية حالة الطارئ بعد تسجيلها لـ3 حالات إصابة جديدة بفيروس" كورونا" فيما ارتفعت حالات الوفاة في الولايات المتحدة إلي 12 حالة.

وكانت أخر الوفيات في مقاطعة كينج في واشنطن ، حيث شهدت 11 حالة وفاة و حالة واحدة في كاليفورنيا.

وتعتبر معظم حالات الإصابة في واشنطن مرتبطة بتفشي في منشأة تقدم الرعاية للمرضي المسنين في ضاحية كيركلاند بمدينة سياتل بينها 6 حالات وفاة.

وأكد باحثون في مركز" فريد هتشينسون" لأبحاث السرطان وجامعة واشنطن الأحد الماضي أن لديهما أدلة علي أن الفيروس ربما كان ينتشر في ولاية واشنطن لمدة نحو 6 أسابيع قبل اكتشافه، مما يعني وجود مئات الحالات غير المشخصة في المنطقة حسبما نشرت" أسوشيتد برس".

جدير بالذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز الـ200 وانتشر في 17 ولاية أمريكية .


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