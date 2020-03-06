الأسطي رانيا .. نالت عطف الرئيس بهذه الجائزة

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الأسطي رانيا


شكرت الأسطى رانيا محمد، سائقة الميكروباص، الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي إهدائها سيارة ميكروباص ،عقب ظهورها على التليفزيون المصري، وسرد معاناتها.

 ووجهت رانيا ، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على القناة الأولى، حديثها لرئيس قائلة:"ربنا يخيك يا ريس أنا بحبك جدًا".

وأضافت ،بأنها تحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشدة، وتضع صورته في منزلها، قائلة: "أنا بحبك جدًا ومن كتر حبي ليه معلقة صورته في بيتي ، معقبة :"الرئيس السيسي أب، وعوضني عن أبويا وإخواتي وكل إللي اتحرمت منه"، معلقة: "دي دعوة أمي".

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