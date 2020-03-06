"نهاية مارس"..بشرى سارة للعاملين

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دي إم سي

محمد سعفان

القوي العاملة

رامي رضوان



زف الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خبر سار للعاملين بشأن العلاوة و الحد الأدنى للأجور، قائلا: "إن المجلس القومي للأجور، سيعقد جلسة في نهاية شهر مارس لإقرار العلاوة والحد الأدنى للأجور".

وأضاف خلال حواره لببرنامج "مساء دي إم سي" ، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، بأن الدولة لم تترك ملف العلاوة والحد الأدنى للأجور، وأن المجلس القومي للأجور ينظر للحد الأدنى للأجور في شركات القطاع الخاص.

 وتابع:"هذه الإجراءات نقلة للعاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، لأنه يحقق نوع من الاستقرار داخل مكان العمل، وفي النهاية تعود على الطرفين؛ العمال، وأصحاب العمل."

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