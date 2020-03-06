صادم.. كورونا يصيب عائلة من 16 فردا بدولة عربية

06 مارس 2020 - 09:31 ص

في تطور جديد لانتشار فيروس كورنا المستجد، خاصة في الدول العربية، كشف مسؤول جزائري، أمس الخميس، عن إصابة 16 فردا من عائلة واحدة بكورونا.

وبحسب بيان أصدرته وزارة الصحة الجزائرية، فإن العدوى بفيروس كورونا انتقلت إلى عائلة في محافظة البليدة.

يذكر أن السلطات الجزائرية، قد أعلنت، عن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في البلاد ليصل إلى 17 حالة مصابة بالفيروس.

وكانت العائلة المصابة قد انتقل إليهم الفيروس، من أحد أقارب العائلة مقيم في فرنسا، والذي زارهم في الفترة ما بين 14-21 فبراير الماضي.