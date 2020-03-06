تفاصيل خطيرة عن محاولة اغتيال "جابر نصار"

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اغتيال

صدى البلد

جامعة القاهرة

جابر نصار

كشف الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، لأول مرة عن تفاصيل محاولة اغتياله عندما كان رئيسًا لجامعة القاهرة، قائلا :"اترفع عليا السلاح، وابني أصيب".

 وأضاف خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلا :"الرصاصة مرت من فوق دماغي، لو كنت قاعد على كرسي رئيس جامعة القاهرة، كانت الرصاصة دخلت في دماغي".

وأشار رئيس جامعة القاهرة الأسبق،إلي أنه لم يتم التوصل إلى من قام بإطلاق النار عليه، وهذا الأمر حدث في أثناء اعتصام النهضة، وأنه كان في خطر لحظة ترأسه جامعة القاهرة.

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