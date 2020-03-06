الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

06 مارس 2020 - 09:01 ص

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 6 مارس تراجع طفيف عن المعاملات الصباحية أمس حيث سجل 15.64 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه، وسجل في الأهلي المصري 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه.

كما سجل في بنك القاهرة 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه، وسجل في بنك الاسكندرية 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه.