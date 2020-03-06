«الصحة العالمية»: هناك دول لم تأخذ كورونا على محمل الجد

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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن مواجهة التضليل والشائعات بشأن فيروس كورونا، أمر أساسي في المعركة العالمية ضد تفشي الفيروس، محذرا في الوقت ذاته من تراخي بعض الدول في الاستعداد لمواجهة العدوى.
وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي يوم الخميس: «المعركة ضد الشائعات والأخبار المضللة حاسمة لمواجهة فيروس كوفيد- 19».
وانتشرت أخبار زائفة على وسائل التواصل الاجتماعي حول فيروس كورونا الجديد، والتي تزعم حدوث تفشٍ جماعي للفيروس في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
وشدد غيبريسوس على إمكانية احتواء العدوى والسيطرة عليها، لكن ذلك يمكن أن يحدث فقط عبر الاستجابة المنسقة بين جميع حكومات، قائلًا: «إننا ندعو كل دولة إلى التصرف بسرعة وعلى نطاق واسع وعزم كبير».
وأعرب رئيس منظمة الصحة العالمية عن قلقه من «أن بعض الدول إما لم تأخذ الأمر على محمل الجد بما فيه الكفاية، أو قررت أنه لا يوجد شيء يمكنهم القيام به. هذا ليس وقت الاستسلام. هذا ليس وقت الأعذار».

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