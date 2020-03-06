  • الجمعة 06 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:03 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مبارك

رد فعل مبارك على زحف الإخوان إلى القصر الجمهوري

كورونا

رئيس الحجر الصحي يوجه نصائح هامة للوقاية من "كورونا"

وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة

قريبا.. مصر تنتج أول لقاع ضد فيروس كورونا

كورونا في إيران

السعودية تحث مواطنيها على عدم السفر لإيران نهائيا

أمطار

الأرصاد تحذر من طقس غد الجمعة: أمطار رعدية

ارشيفية

مفاجأة صادمة.. علاج «كورونا» لن يكون متاحًا قبل عام

ناهد يسري

حسين فهمي يكشف حقيقة الفيديو الإباحي مع ناهد يسري

شيخ الأزهر يزور قبر «الإمام البخاري» بسمرقند

بالصور.. شيخ الأزهر يزور قبر «الإمام البخاري» بسمرقند

إيران- كورونا

السعودية تكشف مفاجأة :إيران سبب انتشار«كورونا» في العالم

سد النهضة

مفاجأة.. قطر تساند مصر في أزمة سد النهضة

بسبب فيروس كورونا..

صحة غزة تلزم العائدين عبر معبر رفح بالحجر المنزلي

عرب وعالم

معبر رفح البري
معبر رفح البري
Advertisements

المصريون ووكالات

قررت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، إلزام العائدين إلى القطاع عبر معبر رفح البري، من الدول غير الموبوءة بفيروس "كورونا" المستجد، بالبقاء قيد الحجر المنزلي مدة 14 يوما.
وقالت الوزارة في بيان، وصل الأناضول نسخة منه: "ضمن إجراءات الوقاية والسلامة في قطاع غزة، تم تفعيل إقرار التعهد بالالتزام بالحجر المنزلي لكافة العائدين عبر معبر رفح (جنوب) من الدول المصنفة كغير موبوءة، طوال فترة حضانة فيروس كورونا الجديد (كوفيد ـ 19) وهي 14 يوما".
وأضافت "من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية".
ولفتت إلى أنها "تتخذ الإجراءات ضمن خطة طوارئ للتعامل مع المراحل المختلفة، وتؤكد مجددا خلو قطاع غزة من مرض كورونا".
وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر حتى اليوم في 85 دولة، بينها 14 دولة عربية، ما أدى إلى حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.
وأصاب الفيروس قرابة 100 ألف حول العالم، توفي منهم أكثر من 3300، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أستاذ صحة عامة يوجه نصائح للوقاية من "كورونا"
» "الحجر الصحي": هؤلاء لا يصيبهم فيروس كورونا
» كورونا.. كربلاء أول محافظة عراقية تغلق حدودها لأسبوع
» إيطاليا.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 148
» "فيسبوك" تغلق مكتبا بواشنطن أصاب كورونا أحد موظفيه
» كورونا.. تؤجل معرض الرياض الدولي للكتاب
» السودان يتحفظ على تضامن وزراء الخارجية العرب بملف سد النهضة
» قرار سعودي بغلق الحرمين الشريفين حتى هذا الموعد
» وفاة مستشار وزير الخارجية الإيراني بفيروس كورونا
» تعليق ناري من مدرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي
» الأرصاد تحذر من طقس غد الجمعة: أمطار رعدية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:58 ص

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب