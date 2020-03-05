"أبومازن" يعلن حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية

05 مارس 2020 - 11:40 م

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الخميس حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما بعد رصد حالات إصابة بفيروس كورونا في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.



وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه المرسوم الرئاسي بعد ساعات من إغلاق مسؤولين لكنيسة المهد في بيت لحم ومنعوا السياح الأجانب من الإقامة في فنادق الضفة الغربية.



وقال أشتيه وهو يتلو المرسوم "إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه".

